أسعار الذهب تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء





تعافت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع المخاوف حول فيروس كورونا ليستعيد المعدن الأصفر جزء كبير من الخسائر التى أصبته أمس.





وارتفع سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر ابريل بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1562.80 دولار للأوقية.





وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1557.76 دولار للأوقية.





وزاد مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.3 بالمائة ليسجل مستوى 98.234.