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ماذا فعل صن داونز في دور المجموعات قبل مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ؟

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:04 م
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الأهلي ضد صن داونز
الأهلي ضد صن داونز
ريهام عبد المحسن
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أسفرت قرعة الدور ربع نهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي المصري وصن داونز بطل جنوب إفريقيا. 

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب في الدور ربع النهائي على ملعب الأهلي أحد يومي 28 أو 29 فبراير الحالي وستقام مباراة العودة على ملعب فريق صن داونز أحد يومي 6 أو 7 مارس المقبل. 

وسيلتقي الفائز من مباراة الأهلي وصن داونز مع الفائز من مواجهة النجم الساحلي والوداد في الدور قبل النهائي من البطولة. 

ووقع صن داونز في المجموعة الثالثة في دور المجموعات من البطولة بجوار كلا من الوداد المغربي واتحاد العاصمة الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي. 

تمكن صن داونز من تصدر المجموعة برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، فاز في 4 مباريات وتعادل في مبارتين ولم يخسر أي مباراة. يعتبر جاستون سيرينو هداف الفريق، حيث سجل 4 أهداف في دور المجموعات.

ويستعرض الفجر الرياضي مشوار صن داونز في دور المجموعات :-

بدأ صن داونز مشواره في البطولة في مباريات الذهاب بمواجهة بترو أتلتيكو وفاز عليه بثلاثية نظيفة ثم تعادل مع الوداد المغربي بدون أهداف وفاز بعدها على اتحاد الجزائر بهدف نظيف.

وفي مباريات العودة، فاز على اتحاد العاصمة الجزائري بهدفين مقابل هدف وتعادل مع بترو أتلتيكو بهدفين لكل منهما وفاز على الوداد المغربي بهدف نظيف.
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