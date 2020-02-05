على جمعة على CBC في برنامج "أرض الأنبياء"

بعد ما حققه ظهور الدكتور على جمعة من نجاح فى اللقاءات المتعدد مع برنامج "من مصر" على قناة CBC , فقد اعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية انها قد تعاقدت مع الدكتور علي جمعة لعمل برنامج جديد بعنوان " أرض الأنبياء " يعرض على قناة سي بي سي ويقدمه الإعلامي عمرو خليل.









يتناول البرنامج قصص الأنبياء وعلاقتهم بأرض مصر الطيبة والأماكن التي وطأت فيها أقدام الأنبياء في محافظات مصر المختلفة كما يقدم حكايات ومواقف في حياة الأنبياء والرسل والصديقين ملهمة للشباب وكذلك دروس ضرورية في حياتنا اليومية.









وافاد المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي بإسم المتحدة للخدمات الإعلامية أن أسلوب الدكتور علي جمعة الشيق ومنهجه العلمي في سرد الحقائق تشكل عوامل أساسية في نجاح هذا البرنامج الذي تعتبره المجموعة عملا هاما وتوثيقيا سيظل في مكتبات التليفزيون لعشرات الأعوام وعلم ينفع به الناس جميعا.





و اضاف صالح أن رئيس مجلس ادارة المجموعة الأستاذ تامر مرسى وجه بتوفير كل الأمكانات لهذا العمل في إطار سياسة تقديم محتوى هادف يفيد المشاهد و يساعد فى ترسيخ مبادئ الوسطية فى الدين القائمة على العلم



