"الوزراء": السيسي يولي رعاية كبرى للمصريين في الخارج (فيديو)



ونوه إلى أن مصر نجحت في الإفراج عن 32 صيادا كانوا محتجزين على مدار شهرين رغم أن اليمن تعاني من ظروف غير طبيعية، موضًحا أن اليمن الشقيق ليس في أفضل حالاته.



قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الدولة المصرية تتعامل بصورة مختلفة الأن مع أبنائها فى الخارج منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية سواء داخل أوخارج مصر.وأوضح "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن مصر من أوائل دول العالم التي عرضت عودة أبنائها من "ووهان" الصينية عقب تفشي فيروس "كورونا"، لافتًا إلى أن الدولة تحملت مصاريف عودتهم إلى أرض الوطن.وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "العائدون من ووهان مازالوا يعيشون في المعسكر الطبي لمدة 14 يوما، ومتوافر لهم كل سبل الراحة.