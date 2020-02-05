بعد مناشدة "الداخلية" بتغيير اللوحات المعدنية.. خبير يكشف أهمية الملصقات الإلكترونية

أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية السابق لإدارة المرور، أن وضع الملصقات الإلكترونية على المركبات له أهمية كبيرة جدًا.



وأشار "قريطم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن وزارة الداخلية تتبع حاليًا أسلوب العملية التكنولوجية المتبعة في دول العالم، موضحًا أن وزارة الداخلية تناشد المواطنين حتى تكمل المنظومة لصالح المواطن والوطن، متابعًا: "تركيب الملصق لم يستغرق أكثر من 10 دقائق أو 11 دقيقة".



وأكد أن مصر أصبحت تسير بالحلول العلمية في كل المجالات، وهذه المنظومة تعالج الأزمات المرورية بالأسلوب العلمي، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية تقوم بعمل منظومة علمية متكاملة بتكلفة كبيرة لأمن المواطن، وأنها ستقوم بفرض غرامة بعد المناشدات إذا لم يستجيب المواطنين.



وتناشد وزارة الداخلية، الموطنين بسرعة التوجه لوحدات المرور؛ لتركيب الملصق الإلكتروني، وتغيير اللوحات المعدنية.



