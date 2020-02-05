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100 ألف برميل تراجع في إنتاج الولايات المتحدة من النفط

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:01 م
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انتاج النفط
انتاج النفط
وكالات
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كشف تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عن تراجع إنتاج الولايات المتحدة النفطي 100 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 31 يناير الماضي ليسجل 12.900 مليون برميل يومياً.

وتراجع بذلك الإنتاج الأمريكي من النفط من أعلى مستوى في تاريخه على صعيد المستويات الأسبوعية والبالغ 13 مليون برميل يومياً.

وأظهر التقرير الأسبوعي تراجع صادرات النفط بنحو 96 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي إلى 3.413 مليون برميل يومياً.

كما انخفضت الواردات الأمريكية من الخام إلى 6.615 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنقضي، وهو ما يمثل انخفاض بنحو 46 ألف برميل يومياً.

ومع تراجع الصادرات بوتيرة تتجاوز الهبوط في الواردات النفطية، فإن صافي واردات النفط الأمريكي ارتفع بمقدار 50 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنصرم ليصل إلى 3.202 مليون برميل يومياً.

وشهدت المخزونات الأمريكية من النفط ارتفاع بنحو 3.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة 2.9 مليون برميل.

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مخزونات النفط انتاج الولايات المتحدة من النفط انتاج النفط

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