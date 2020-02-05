الزمالك يعلن موعد السفر إلى قطر

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على سفر الفريق إلى قطر لخوض مواجهة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، المقرر إقامتها يوم ١٤ فبراير الجاري.

وقال أحمد مرتضى في تصريحاته على هامش حضوره لقرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا : الفريق سوف يسافر إلى لقطر يوم 11 فبراير المقبل ، و وهناك دراسة حاليا لسفر البعثة بطائرة خاصة من القاهرة للدوحة مباشرة .

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، اليوم خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر، بعد وصول خطاب ضمان من الحكومة القطرية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم بضمان سلامة البعثة البيضاء المقرر سفرها إلى الدوحة.