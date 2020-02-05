طريق بيراميدز والمصري البورسعيدي حتي نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

أجريت اليوم الأربعاء، مراسم سحب قرعة دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بأحد الفنادق القريبة من منطقة أهرامات الجيزة بحضور ممثلي الأندية المتأهلة لهذا الدور بالبطولة القارية.





أسفرت القرعة عن مواجهة متوازنة لفريق بيراميدز ضد نظيره زاناكو الزامبي، حيث تقام مباراة الذهاب في زامبيا يوم 1 مارس المقبل، بينما ستقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 8 من الشهر نفسه.





بينما أوقعت القرعة فريق المصري البورسعيدي في صدام ناري مع فريق نهضة بركان المغربي، وتقام مباراة الذهاب في مصر يوم 1 مارس، بينما تقام مباراة الإياب في المغرب يوم 8 من نفس الشهر.





كما يلتقي فريق انيمبا النيجيري مع حورويا كوناكري الغيني، ويواجه النصر الليبي نظيره حسنية أغادير المغربي.





قرعة نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية:

- الفائز من (زاناكو الزامبي × بيراميدز) ضد الفائز من (إنيمببا النيجيري × هورويا كوناكري الغيني)

- الفائز من (المصري البورسعيدي × نهضة بركان المغربي) ضد الفائز من (النصر الليبي × حسنية أكادير المغربي)

وتقام مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية يوم 3 مايو المقبل، بينما تقام مباراة الإياب 10 من الشهر نفسه، على أن يلتقي الفائزين من المواجهتين في المباراة النهائية للبطولة القارية يوم 29 مايو.