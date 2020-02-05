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محافظ الغربية: الانتهاء من رصف جميع الشوارع الرئيسية بالمدن قبل٣٠ يونيو (صور)

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:54 م
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بوابة الفجر
أيمن يحيي
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قال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أنة سيتم رصف جميع الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة قبل ٣٠ يونيو القادم.

وأكد " رحمى " انة تم زيادة ميزانية خطة الرصف بواقع ١٥٠ مليون جنية، وأن هناك خطط للعمل على رصف جميع شوارع المحافظة بعد الانتهاء من ادخال جميع المرافق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدة محافظ الغربية مساء اليوم الاربعاء بديوان عام المحافظة.
محافظ الغربية: الانتهاء من رصف جميع الشوارع الرئيسية بالمدن قبل٣٠ يونيو (صور)
محافظ الغربية: الانتهاء من رصف جميع الشوارع الرئيسية بالمدن قبل٣٠ يونيو (صور)
محافظ الغربية: الانتهاء من رصف جميع الشوارع الرئيسية بالمدن قبل٣٠ يونيو (صور)
محافظ الغربية: الانتهاء من رصف جميع الشوارع الرئيسية بالمدن قبل٣٠ يونيو (صور)
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مصر محافظ الغربية رصف طرق اخبار

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