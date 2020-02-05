مجلس 'الصحفيين' يقدم العزاء في الزميلين زكية هداية وأحمد المنسي

قدم مجلس نقابة الصحفيين، واجب العزاء في الزميلين الراحلين زكية هداية وأحمد المنسي، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، مساء اليوم.





وشارك بالعزاء أعضاء مجلس نقابة الصحفيين: محمود كامل، عمرو بدر، محمد سعد عبدالحفيظ، وأيضًا الكاتب الصحفي خالد البلشي وكيل النقابة الأسبق، والكاتب الصحفي إبراهيم أبوكيلة وكيل النقابة السابق، ورئيس تحرير مجلة الرأي.





وحرص على تقديم واجب العزاء، عدد من الزملاء الصحفيين، وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة.



