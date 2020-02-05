عاجل.. الأهلي يصطدم بـ"صن داونز" من جديد في ربع نهائي دوري الأبطال

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة نارية للنادي الأهلي المصري حيث يصطدم ممثل مصر مع نظيره صن داونز بطل جنوب إفريقيا.

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره صن داونز في مباراة نارية نهاية الشهر الجاري.

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي على ملعب الأهلي أحد يومي 28 أو 29 فبراير، والعودة على ملعب فريق صن داونز أحد يومي 6 أو 7 مارس.





ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الأهلي و مع الفائز من مواجهة في نصف نهائي البطولة.

وتقام مباراتا الذهاب في الدور قبل النهائي أحد يومي الأول أو الثاني من مايو القادم، والإياب بعدها بأسبوع، على أن يلعب النهائي يوم 29 من نفس الشهر، حيث سيقام للمرة الأولى من مباراة واحدة بدلا من إقامته بنظام مباراتي الذهاب والإياب.





وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا في 8 نسخ سابقة، أخرها موسم 2013 بالفوز على أورلاندو بايراتس الجنوب إفريقي.