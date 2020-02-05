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الإرياني: سقوط قتلى بين خبراء من إيران و"حزب الله" اللبناني باليمن

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:44 م
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وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
وكالات
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كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مساء اليوم الأربعاء، عن سقوط قتلى بين خبراء من إيران و"حزب الله" اللبناني في جبهات القتال باليمن خلال الفترة الأخيرة.

وصرح وزير الإعلام اليمني، في حديث لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، بأن القوات الحكومية المدعومة من قبل التحالف الدولي الذي تقوده المملكة العربية السعودية "سطرت ملاحم بطولية وخاضت معارك وجهًا لوجه مع مرتزقة إيران في جبهات نهم وصرواح والجوف والبيضاء".

وشدد الإرياني على أن "جماعة الحوثيين الإرهابية الإنقلابية المسيطرة على صنعاء تكبدت جراء تلك المواجهات مئات القتلى بينهم قيادات عسكرية وخبراء من حزب الله وإيران"، لافتاً إلى أن "هذه المعارك لا تزال مستمرة والحوثيين "يتكتّمون عن خسائرهم الحقيقية".

وشهدت جبهات القتال في اليمن خلال الأسابيع الأخيرة تصعيدًا أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من طرفي النزاع، بعد هدوء نسبي استغرق نحو شهر في ظل الأنباء عن مفاوضات غير مباشرة بين السعودية والحوثيين في عمان.

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الكلمات المفتاحية

وزير الإعلام اليمني حزب الله اللبناني حزب الله اليمن الإرياني إيران

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