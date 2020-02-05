محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل جديدة في احتجاز الصيادين باليمن

قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن بعض الصيادين في إطار سعيهم عن رزقهم، قاموا بالصيد في البحر الأحمر وخرجوا عن الحدود، ما أدى لاحتجازهم في اليمن، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بتطوير بحيرة المنزلة والبرلس، لإدخال نوعيات جديدة من الأسماك إلى هذه البحيرات.



ولفت "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الثلاثاء، إلى أن المزارع السمكية منتشرة في كفر الشيخ، والمحافظة تساهم في توفير 30% من استهلاك مصر من الأسماك.



وأشار إلى أن المحافظة تجتمع بصفة مستمرة لحل مشاكل الصيادين، لكن الصيد يتعرض لحالات صعود وهبوط، مما يؤدي إلى لجوء الصيادين إلى أماكن بعيدة، وهو الأمر الذي أدى لاحتجازهم في اليمن.

