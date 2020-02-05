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"الفجر" تُكرم رئيس مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية (صور)

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:47 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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كرمت بوابة الفجر الإلكترونية، الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية، لدوره في دعم القيادة السياسية ضد الإرهاب.

وتحدث "مطر" خلال ندوة نظمتها بوابة الفجر الإلكترونية، عن الدور الذي يلعبه المجلس تجاه القيادة السياسية لتحقيق الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى دوره نحو الأسر المصرية ورصد احتياجتهم للعمل على تلبيتها.

وتحدث عن الصورة السيئة التي تجسدها الدراما المصرية، تجاه القبائل بأن دورهم يقتصر على تجارة المخدرات والسلاح وقطع الطرق فقط، بالإضافة إلى دورهم تجاه القضية الليبية.

وكشف "مطر" عن أسباب تهميش دور القبائل في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتحويل المجلس من خدمي إلى حزب سياسي.

وكان مجلس القبائل والعائلات المصرية، نظم حفلًا يوم الجمعة الماضية ٢٤ يناير باستاد القاهرة، لدعم القيادة السياسية ضد الإرهاب الغاشم ولبناء مصر الحديثة، بهدف توصيل رسالة للعالم أن القبائل والعائلات المصرية على قلب رجل واحد لدعم الدولة المصرية، وخلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور كبار رجال الدولة من نواب وسياسين وفنانين.

وحرص الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية، في نهاية الندوة على توجيه الشكر لمجلس تحرير "الفجر".
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الكلمات المفتاحية

مجلس القبائل العربية فوائد صلاة الفجر القيادة السياسية الإرهاب

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