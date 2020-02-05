عالية السهيم: نجمة مصرية مفاجأة ديفيلية أولى عروض القاهرة

كشفت مصممة الأزياء الشهيرة عالية السهيم، عن تعاقدها مع نجمة مصرية شهيرة لتكون عروس ديفيلية أولى عروضها بالقاهرة، والمقرر انطلاقه 20 فبراير المقبل، داخل أحد فنادق القاهرة الشهيرة.

وأوضحت "السهيم" بأن نجمة الديفيلية ستكون مفاجأة للجميع، وسيتم الكشف عن تفاصيل التعاقد خلال الفترة المقبلة.

ويستعرض الديفيلية كوليكشن لخطوط صيف وخريف 2020، بمشاركة عدد من مصممي الأزياء في مصر منهم البحيري وسامو هجرس بالإضافة إلى عدد من مشاهير الأزياء العرب في الكويت والإمارات.