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فلسطين: "عباس" سيتوجه إلى نيويورك لمعارضة خطة السلام الأمريكية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:37 م
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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كشف مسؤول فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، عن أن الرئيس محمود عباس سوف يتوجه إلى نيويورك، يوم الاثنين القادم؛ حيث سيقدم الفلسطينيون، يوم الثلاثاء المقبل، مشروع قرار للتصويت ضد خطة السلام الأمريكية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رافت: إن "مشروع القرار الذي سيتم طرحه للتصويت في مجلس الأمن سيتضمن رفض صفقة ترامب، وهي نقيض قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالصراع الفلسطيني".

وتابع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: "إذا استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع القرار، فسيتم دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد تحت بند متحدون من أجل السلام، نتوقع تصويت الغالبية في الجمعية العامة على رفض خطة ترامب".

ومن جانبه، أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن "الرئيس عباس سيصل إلى نيويورك الاثنين المقبل، وسيلقي كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن الثلاثاء".

وأوضح مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أنه "بالتنسيق الكامل مع تونس الممثل العربي في المجلس، وكذلك مع ممثل الدول الإسلامية مندوب إندونيسيا، سيتم تقديم مشروع قرار للتصويت عليه في جلسة مجلس الأمن".

وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي، على دور الأمم المتحدة كحامية للقانون الدولي في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومن المقرر أن يطلع مستشار الرئيس الأميركي والمهندس الرئيسي لخطة الإدارة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط جاريد كوشنر، أعضاء مجلس الأمن الـ14 على الخطة في جلسة مغلقة، ظهر يوم غد الخميس.

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الكلمات المفتاحية

نيويورك فلسطين عباس خطة السلام الأمريكية الرئيس الفلسطيني

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