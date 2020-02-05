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نشأت الديهي: "السيسي" يتميز بالدقة والسرعة والجودة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:38 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب على عودة الصيادين المصريين المحتجزين باليمن، قائلًا: "تابعت بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة والتي استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز ٣٢ صيادًا مصريًا في دولة اليمن، حيث أسفرت تلك الجهود على الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية في إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها بالداخل والخارج، وأتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن مصر لا تنسي أبناءها في الداخل والخارج، وتسطر سطر جديد في العلاقة بينها وبين أبناءها في الداخل والخارج، معقبًا: "مصر تتعامل مع الأزمات بسرعة بمقياس عبد الفتاح السيسي، وهو مقياس سرعة مع جودة مع دقة مع محاسبة مع متابعة".

ووجه التحية للدولة المصرية وأجهزتها على مجهودها لحماية أبناءها، معتبرًا أن اهتمام الدولة بالمصريين في الخارج بارقة أمل لإعادة مفهوم الولاء والانتماء للدولة المصرية.
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الكلمات المفتاحية

نشأت الديهي عودة الصيادين المصريين السيسي

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