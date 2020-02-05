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مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ON Sport HD Live HD بث مباشر قناة اون سبورت يلا شوت الزمالك YouTube

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:36 م
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الزمالك
الزمالك
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يلاقي الزمالك نظيره حرس الحدود، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز يلا شوت yalla shoot
موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود
ويقام اللقاء بين الزمالك وحرس الحدود عند الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة لايف kora live
وكان الزمالك في آخر لقاء له قد تعادل سلبيًا أمام أول أغسطس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة ستار kora star
بينما خسر حرس الحدود في آخر لقاء له ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف أمام أسوان.

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة أون لاين kora online
ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 7 لقاءات وخسر لقائين وتعادل في 4 آخرين، وسجل لاعبوه 18 هدف ودخل مرماه 10 أهداف.

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز يلا شوت yalla shoot
ويتواجد حرس الحدود في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بعد الفوز في 4 مباريات، والتعادل في 6 لقاءات، وخسارة 5 مواجهات، وسجل 12 هدف ودخل مرماه 11 آخرين.

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة أون لاين kora online
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود

وتبث المباراة التي تجمع بين الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

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