الاتحاد يسقط التعاون بثنائية قاتلة في الدوري السعودي للمحترفين







حقق الفريق الأول للكرة بنادي الاتحاد، فوزًا ثمينا على مضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



وافتح سعود عبد الحميد أهداف اللقاء لصالح الاتحاد بتمريرة حاسمة استقرت في شباك التعاون عند الدقيقة 28.



وأحرز برونو أوفيني الهدف الثاني للاتحاد من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى التعاون عند الدقيقة 31.



وسجل هيلدون هدف التعاون الوحيد عند الدقيقة 44، ليعلن الحكم انتهاء اللقاء بفوز الاتحاد على التعاون بهدفين مقابل هدف.



وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 19 نقطة، في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد التعاون عند 27 نقطة، في المركز الرابع.



ويعد هذا الانتصار هو الفوز الخامس للاتحاد في الدوري السعودي هذا الموسم، حيث لم يحقق العميد الفوز منذ 24 نوفمبر الماضي، عندما فاز على الاتفاق بهدفين مقابل هدف، في الجولة العاشرة من دوري المحترفين.



