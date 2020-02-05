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مواعيد مباريات المصري وبيراميدز في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:32 م
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
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أوقعت قرعة دور ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفيدرالية نادي بيراميدز في مواجهة قوية أمام نظيره نادي زاناكو الزامبي بينما وقع نادي المصري البورسعيدي في مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره نادي نهضة بركان المغربي في دور ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي.


بينما وقع نادي النصر الليبي في مواجهة قوية ومثيرة أمام نظيره فريق حسنية أغادير المغربي وفي آخر مواجهات دور ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفيدرالية نادي انيمبا النيجيري في مواجهة قوية أمام نظيره نادي حوريا كونكري الغيني.


وتقام مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفيدرالية بنظام الذهاب والإياب، وستقام مباريات دور ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكونفيدرالية يوم 1 مارس المقبل بينما ستُلعب مباريات العودة من هذا الدور يومي 8 مارس.


يذكر أن نادي الزمالك هو حامل لقب بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفيدرالية بعد الفوز على حساب نظيره نادي نهضة بركان المغربي في الموسم الماضي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ستاد برج العرب الدولي بمدينة الاسكندرية.


وكان نادي بيراميدز قد صعد إلى دور ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الإفريقية متصدرا مجموعته في أول مشاركة افريقية له بينما جاء النادى المصرى البورسعيدى وصيفًا للمجموعة ليتأهل لدور ربع نهائي البطولة بالمركز الثاني.

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