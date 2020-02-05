نادر سعد عن عودة الصيادين من اليمن: "لحظات سعادة وفخر انتابت مجلس الوزراء اليوم"

عقب المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على إعادة الصيادين المحتجزين من اليمن، قائلًا: "لحظات سعادة وفخر انتابت مجلس الوزراء اليوم".



وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن إعادة الصيادين المحتجزين من اليمن، يُوحي بتطوير جليل في الدولة المصرية، ليس هذا فقط، بل كانت مصر من أوائل الدول التي أعادت مواطنيها إلى مدينة ووهان المنتشر بها فيروس كورونا.



وأضاف أن اعادة الدولة المصريين الذين عادوا من مدينة ووهان بمثل الصورة التي حدثت، أدى لشعور المواطن المصري بأنه متميز بين الجاليات الأخرى، لافتًا إلى أن وزير الصحة الدكتورة هالة زايد لديها خطة لرعاية العائدين من الصين على مدار الساعة.



