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سميرة أحمد تكشف لأول مرة معلومات عن وفاة سعاد حسني

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:34 م
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نادية لطفي
نادية لطفي
داليا الحسين
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كشفت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، معلومات لأول مرة عن أسباب وفاة الفنانة سعاد حسني، مشيرة إلى أنها رفضت تصديق خبر انتحارها.

وقالت "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "أنا ونادية لطفي لم نصدق خبر انتحار سعاد حسني، وذهبنا إلى الأمن العام لنتقدم ببلاغ الساعة 2 صباحا بأنه ليس انتحار؛ لأن سعاد حسني لا يمكن أن تنتحر وهناك أسباب أخرى لا استطيع التحدث فيها".

وأضافت الفنانة القديرة: "الانتحار منسوب إلى سعاد بالغلط، هذه السيدة تحب زملائها ولها مواقف عديدة مع الجميع".

وتابعت: "افتقد نادية بشكل كبير وصدمت صدمة كبيرة من خبر وفاتها"، مؤكدة أن "لطفي" سيدة وطنية وجدعة بكل معنى للكلمة.

واستطردت قائلة:" وفاة الفنانة ماجدة أثر بشكل كبير على نادية لطفي وهو سبب النكسة التي حدثت لصحتها، كما أن وفاة زوجة ابنها وذهابها للمقابر جعلها تصاب بنزلة شعبية أدى إلى وفاتها، معلقة: "كلنا رايحين "
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