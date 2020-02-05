Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا كورة Ahly مشاهدة نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا بث مباشر بدون تقطيع Yalla Shoot رابك قناة بي ان سبورت المفتوحة Zamalek

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:50 م
Advertisements
قرعة دوري أبطال إفريقيا
قرعة دوري أبطال إفريقيا
Advertisements
يالا كورة مشاهدة بث مباشر قرعة ربع نهائي دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدرالية الافريقية 2020 واعلان مباريات دور 8 الثامنة اليوم 5 فبراير 2020 بث مباشر علي قناة بي ان سبورت الاخبارية، حيث ينتظر عشاق كرة القدم الافريقية معرفة مواعيد مباريات الفرق التي وصلت الدور النهائي من البطولة الاكبر في افريقيا، وكما اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" أن تقام اليوم القرعة في العاصمة المصرية القاهرة، تمام الساعة السابعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.

بث مباشر قرعة دوري ابطال افريقيا وتبدأ فعاليات إجراء قرعة الفرق المتأهلة على الهواء مباشرة عبر قناة بي ان سبورت الأخبارية المفتوحة، وتضم قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا فريق الأهلي، الزمالك، النجم الساحلي، والترجي التونسي، والرجاء المغربي، ومازيمبي، وصن داونز، والوداد المغربي، اما قرعة كأس الكونفدرالية تقام بعد تأهل فريق حوريا كوناكري، بيراميدز، بركان، أغادير، النصر الليبي، المصري، زاناكو، انيمبا.



دوري أبطال أفريقيا 2020 :

المستوى الأول : الترجي - النجم - مازيمبي - صن داونز.

المستوى الثاني : الزمالك - الأهلي - الوداد - الرجاء.

كأس الكونفدرالية 2020 :

المستوى الأول : حورية كوناكري - بيراميدز - بركان - أغادير.

المستوى الثاني : النصر - المصري - زاناكو - انيمبا.
Advertisements

أخبار تهمك

By name ورقم الجلوس | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول 2020 ظهرت على موقع مديرية التربية والتعليم بالـDakahlia | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اضغط هنا

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ حوالي 22 ساعة

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ يوم

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ أقل من ساعتين

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ نصف ساعة

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ حوالي 22 ساعة

رابط Light لمعرفة نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية

منذ أقل من ساعة

موقع moe.gov | اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 للفصل الدراسي الأول بمحافظه الدقهليه برقم الجلوس بالاسم على site مديرية التربية والتعليم | Press here للاستعلان عن نتيجة شهادة الاعدادية بـ Dakahlia

منذ أقل من ساعتين

good news | مديرية التربية والتعليم بالدقهلية تنشر نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول بالدقهلية برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي للفصل الدارسي الأول 2019 ظهرت بعد اعتمادها رسميا

منذ أقل من ساعتين

عاجل- مفاجآت في قائمة الأهلي لموقعة بيراميدز

منذ نصف ساعة

Write رقم جلوسك هنا .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya | استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول

منذ ساعتين

رابط live للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم | احصل على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول اضغط هنا

منذ 19 دقيقة

رسميا | ظهرت نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الفصل الدراسي الأول 2020 برقم الجلوس على موقع مديرية التربية والتعليم | استعلم عن نتيجة الصف الثاث الاعدادي Click here

منذ أقل من نصف ساعة

natiga nOw | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط assiut | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول In هنا

منذ حوالي 20 ساعة

اعرف نتيجتك نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الدقهلية الترم الأول natiga now

منذ يوم

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:35 م

رسميا | ظهرت نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الفصل الدراسي الأول 2020 برقم الجلوس على موقع مديرية التربية والتعليم | استعلم عن نتيجة الصف الثاث الاعدادي Click here

رابط live للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم | احصل على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول اضغط هنا

06:40 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

06:28 م

By name ورقم الجلوس | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول 2020 ظهرت على موقع مديرية التربية والتعليم بالـDakahlia | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اضغط هنا

04:53 م

Write رقم جلوسك هنا .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya | استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول

04:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status