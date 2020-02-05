يلا كورة Ahly مشاهدة نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا بث مباشر بدون تقطيع Yalla Shoot رابك قناة بي ان سبورت المفتوحة Zamalek

يالا كورة مشاهدة بث مباشر قرعة ربع نهائي دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدرالية الافريقية 2020 واعلان مباريات دور 8 الثامنة اليوم 5 فبراير 2020 بث مباشر علي قناة بي ان سبورت الاخبارية، حيث ينتظر عشاق كرة القدم الافريقية معرفة مواعيد مباريات الفرق التي وصلت الدور النهائي من البطولة الاكبر في افريقيا، وكما اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" أن تقام اليوم القرعة في العاصمة المصرية القاهرة، تمام الساعة السابعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.





بث مباشر قرعة دوري ابطال افريقيا وتبدأ فعاليات إجراء قرعة الفرق المتأهلة على الهواء مباشرة عبر قناة بي ان سبورت الأخبارية المفتوحة، وتضم قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا فريق الأهلي، الزمالك، النجم الساحلي، والترجي التونسي، والرجاء المغربي، ومازيمبي، وصن داونز، والوداد المغربي، اما قرعة كأس الكونفدرالية تقام بعد تأهل فريق حوريا كوناكري، بيراميدز، بركان، أغادير، النصر الليبي، المصري، زاناكو، انيمبا.













دوري أبطال أفريقيا 2020 :





المستوى الأول : الترجي - النجم - مازيمبي - صن داونز.





المستوى الثاني : الزمالك - الأهلي - الوداد - الرجاء.





كأس الكونفدرالية 2020 :





المستوى الأول : حورية كوناكري - بيراميدز - بركان - أغادير.





المستوى الثاني : النصر - المصري - زاناكو - انيمبا.