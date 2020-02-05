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الجيش السعودي يتفوق عالميا ضمن قائمة أقوى الجيوش لعام 2020

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:33 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أفاد موقع "جلوبال فاير باور" العالمي المختص بالشأن العسكري للدول، قفز تصنيف الجيش السعودي من المركز 25 عالمياً و5 إقليمياً لعام 2019 الى المركز 17 عالمياً و4 أقليمياً ضمن قائمة أقوى الجيوش لعام 2020.

وجاء الجيش السعودي متقدماً على إسرائيل التي تراجعت من المركز 17 عالمياً و4 إقليمياً عام 2019 الى المركز 18 عالمياً و5 إقليمياً وفق آخر إحصائية.

وقفز تصنيف الجيش المصري من المركز الـ12 عالمياً عام 2019 إلى المركز 9 عالمياً ومن المركز الثاني إقليمياً الى المركز الأول وفق قائمة 2020.

وتراجع تصنيف الجيش التركي إلى المركز 13 هذا العام والذي كان يحتل المركز 9 عالمياً والأول في المنطقة خلال 2019.

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الكلمات المفتاحية

تصنيف الجيش السعودي أقوى جيوش العالم 2020

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