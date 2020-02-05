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مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم 5 / 2 / 2020 بدون تقطيع Egyptian Premier League

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:34 م
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الزمالك
الزمالك
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تعادل الزمالك في آخر مباراة له في الدوري مع وادي دجلة بدون أهداف ليظل في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري بعد أن خاض 13 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في مبارتين ليحصد بذلك 25 نقطة فقط تبقيه بعيدًا عن المنافسة على اللقب هذا الموسم.

وعلى الجانب الآخر، خسر حرس الحدود في آخر مباراة له من أسوان بهدفين مقابل هدف ليتراجع للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، حيث فاز الحرس في 4 مباريات فقط من أصل 15 خاضها حتى الآن وتعادل في 6 مباريات وخسر في 5 مباريات.

* التشكيل المتوقع :
من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي :-
حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام
خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما
خط الهجوم : أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد

- أما حرس الحدود فمن المتوقع أن يخوض اللقاء بالتشكيل الآتي :
حراسة المرمى : أحمد السعدني
خط الدفاع : محمد عبد الفتاح - خالد سامي - مصطفى الزناري - حسن مجدي
خط الوسط : محمد أسامة - أحمد فليكس - مصطفى جمال
خط الهجوم : محمد عبد اللطيف جريندو - أنطوني لوكاسا - إبراهيما كونيه

* القنوات الناقلة للمباراة :
تنقل قناة تايم سبورت وقناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية والقناة المصرية الفضائية بخلاف القنوات الأرضية المصرية مباراة اليوم ومباريات الدوري المصري. وإليكم ترددات القنوات الناقلة على قمر النايل سات:

- تردد قناة تايم سبورت : 11449 أفقي
معدل الترميز 27500
5/6
- تردد قناة أون سبورت : 10853 أفقي
معدل الترميز 27500
5/6
- تردد قناة النيل للرياضة : 11842 أفقي
معدل الترميز 27500
3/4
- تردد القناة المصرية الفضائية : 11765 أفقي
معدل الترميز 27500
5/6

* مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود :
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* يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود :
نتابع معكم رابط مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري الممتاز على قناة أون سبورت وعلى قناة نايل سبورت إتش دي ونرصد لكم كل جديد عبر نقل محتوى متميز ونتابع معكم كل جديد عبر التفاصيل.

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