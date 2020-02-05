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عاجل.. مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة بـ"إسطنبول"

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:29 م
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بوابة الفجر
الفجر
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صرحت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الأربعاء، بأن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم نتيجة تحطم مقدمة طائرة مدنية بعد هبوطها بمطار إسطنبول.

وذكرت صحيفة "سوزجو" التركية المعارضة أنه على على متن الطائرة 177 راكباً.

وخرجت طائرة عن مسارها، في وقت سابق مساء اليوم، عند هبوطها في مدينة إسطنبول التركية وانشطرت إلى قسمين، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وانقسمت طائرة ركاب إلى قسمين بعد خروجها عن المدرج لدى هبوطها في مدينة إسطنبول، مساء اليوم، حسب ما أفادت وسائل الإعلام التركية، بدون الإفادة في الوقت الحاضر عن ضحايا.

وانقسم هيكل الطائرة التابعة لشركة "بيغاسوس" الخاصة إلى قسمين، واشتعلت فيه النيران عقب خروج الطائرة عن المدرج في مطار صبيحة كوكجن الدولي بسبب انزلاقها وسط تساقط أمطار في اسطنبول، على ما أظهرت مشاهد بثتها شبكة "سي إن إن تورك"، وكانت الطائرة قادمة من مدينة إزمير في غرب تركيا.

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الكلمات المفتاحية

مطار إسطنبول تحطم طائرة تركية

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