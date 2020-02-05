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عاجل- مفاجآت في قائمة الأهلي لموقعة بيراميدز

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:29 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه بيراميدز مساء غد الخميس.

ويحل الأهلي ضيفًا على بيراميدز في السابعة والنصف من مساء غد الخميس على ستاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي كلا من :-

شريف إكرامي، ومحمود متولي، وياسر إبراهيم، وأليو بادجي، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وعلي لطفي، وحسين الشحات، وأليو ديانج، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي «أفشة»، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

بينما يغيب سعد الدين سمير وحمدي فتحي ورمضان صبحي ورامي ربيعة بسبب الإصابة، وصالح جمعة لأسباب فنية.


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