بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

أعلنت محافظة الدقهلية عن ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من قِبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بحضو علي عبد الرءوف وكيل وزارة التربية والتعليم ، ونقدم لكم ملف كامل شامل نتيجة الشهادة الاعدادية التيرم الاول بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الدقهلية.





تفاصيل نسبة النجاح لطلاب الشهادة الاعدادية بالدقهلية





وبلغت نسبة نجاح طلاب الشهادة الاعدادية 88.5%، وبلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية المهنية 91.6%، وقال علي عبد الرءوف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد المقيدين لحضور الامتحانات خلال الفصل الأول بلغ 102 ألف و325 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة، وعدد من حضر الامتحانات 10 آلاف و101 طالب وطالبة.





المحافظ يهنئ طلاب الصف الثالث الاعدادي بالدقهلية





وقدم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي، وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بتيسير حصول الطلاب على نتائجهم من خلال الموقع المخصص لإعلانها.





نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 بمحافظة الدقهلية





وتنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدارسي الأول 2019/2020 بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس ودرجات المواد والمجموع الكلي لكل طالب، من خلال الملف الموجود بالأسفل، تتمنى أسرة الفجر التوفيق والنجاح للطلاب في المرحلة الثانوية القادمة.





نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بمحافظة الدقهلية



