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هند صبري تبدأ تصوير مسلسلها الرمضاني

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:26 م
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هند صبري
هند صبري
الفجر الفني
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بدأت النجمة هند صبري منذ عدة ايام تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد الذي تتقاسم بطولته مع النجم أحمد عز ويكتبه باهر دويدار ويخرجه احمد علاء وتنتجه سينرجي في خطوة تؤكد عودة المسلسلات الكبيرة للدراما المصرية استطاعت شركة سينرجي الجمع بين النجمين هند صبري وأحمد عز في مسلسل واحد ينتمي لنوعية البطولة المشتركة. رغم ان كل من هند وعز قد اعتادا تقديم مسلسل بطولة مطلقة لكل منهم بمفرده. 

ويشاركهم بطولة العمل النجم هشام سليم في دور مميز يعتبر مختلفا عما قدمه من قبل. 

المسلسل لم يستقر على عنوانه بعد رغم بداية التصوير. 

ويشاركهم بطولة العمل عدد كبير من النجوم منهم  صلاح عبد الله ونضال الشافعي وندى موسى وعدد كبير من النجوم من سوريا والاردن ولبنان. 

وكان آخر أعمال أحمد عز مسلسل "ابو عمر المصري" وآخر أعمال هند صبري مسلسل "حلاوة الدنيا".

ورغم أن النجمين قد اعتادا تقديم البطولة المطلقة في مسلسلات رمضانية إلا أن الشركة أقدمت على خطوة جمعهم معا لرغبتها في إعادة المسلسلات الكبرى والانتاجات الضخمة للدراما المصرية.

ورغم تكتم صناع العمل على تفاصيله الا ان بعض الأنباء الواردة من كواليس العمل تؤكد أنه ينتمي لنوعية أعمال المخابرات والإثارة والتشويق وسيتم تصويره في أكثر من دولة خارج مصر وهو مأخوذ من ملفات المخابرات العامة المصرية.

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