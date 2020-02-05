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في مسيرة التنديد بـ'صفقة القرن': الطبوبي يدعو لمحاسبة المتورطين في التطبيع
الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:18 م
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مروى الجلاصي
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نظّمت مسيرة وسط العاصمةالتونسية، اليوم الأربعاء 05 فيفري2020، للتنديد بما يعرف بـ'صفقة القرن'، وقد شارك فيها أمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الذي شدّد على أن "اتحاد الشغل جرّم في مؤتمره الأخير كل أشكال التطبيع مع أي طرف ينتمي أو يتعامل مع الكيان الصهيوني".
كما أكد الطبوبي على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه، في السماح بدخول لاعب تنس يحمل الجنسية الإسرائيلية مؤخرا إلى تونس.
ويجدر التذكير، بأن الشارع التونسي كان غاضبا أواخر الشهر المنقضي، بسبب دخول لاعب إسرائيلي للتراب التونسي ومشاركته بالدورة العالمية لتنس الأواسط التي أقيمت في تونس، غير أنّ رئيسة الجامعة التونسية للتنس سلمى المولهي، أفادت بأنه دخل البلاد بجواز سفر فرنسي.
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