في مسيرة التنديد بـ'صفقة القرن': الطبوبي يدعو لمحاسبة المتورطين في التطبيع

نظّمت مسيرة وسط العاصمةالتونسية، اليوم الأربعاء 05 فيفري2020، للتنديد بما يعرف بـ'صفقة القرن'، وقد شارك فيها أمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الذي شدّد على أن "اتحاد الشغل جرّم في مؤتمره الأخير كل أشكال التطبيع مع أي طرف ينتمي أو يتعامل مع الكيان الصهيوني".





كما أكد الطبوبي على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه، في السماح بدخول لاعب تنس يحمل الجنسية الإسرائيلية مؤخرا إلى تونس.



