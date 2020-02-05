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مشاهدة مباراة الزمالك بدون تقطيع| بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود يلا شوت| kora live ماتش الزمالك الآن رابط yalla shoot

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:23 م
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الزمالك
الزمالك
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يستعد نادي الزمالك KORA GOAL لمواجهة نظيره حرس الحدود اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة عشر YALLA SHOOT من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري المصري الممتاز
وستلعب مباراة نادي الزمالك KORA STAR ضد نظيره حرس الحدود، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة KORA LIVE، الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري المصري الممتاز
تذاع مباراة الزمالك KORA ONLINE ضد نظيره حرس الحدود اليوم، على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري

ومن المتوقع أن يبدأ باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي.
خط الوسط: فرجاني ساسي ومحمد حسن وشيكابالا ومحمد أوناجم وأوباما.
خط الهجوم: كاسونجو.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز
ويتواجد الزمالك KORA STAR في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود YALLA SHOOT في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

ويمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وحرس الحدود جودة عالية بدون تقطيع عبر موقع "الفجر"، بث مباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره حرس الحدود اليوم في الدوري المصري، ويمكنكم أيضاً متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

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