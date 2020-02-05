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تشكيل الزمالك الرسمي ضد حرس الحدود | مشاهدة مباراة الزمالك والحدود بث مباشر اليوم في الدوري المصري Zamalek

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:20 م
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الزمالك
الزمالك
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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تشكيل الفارس الابيض لمباراة اليوم أمام حرس الحدود المقرر إقامتها على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وأحمد سيد زيزو، محمد أوناجم ويوسف أوباما وإسلام جابر.

خط الهجوم: أشرف بن شرقى.

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