أسعار النفط تتعافي خلال تعاملات اليوم الأربعاء





تعافت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان معهد أبحاث صيني الحصول على ترخيص استخدام براءة اختراع عقار مضاد للفيروسات من شركة أمريكية، وهو العقار الذي يعتقد العلماء أنه قد يعالج فيروس كورونا.





وتعقد منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك والحفاء من غير الأعضاء اجتماعاً طارئاً في فيينا على مدى يومين بداية من أمس، لتقييم تأثير فيروس كورونا على الطلب العالمي على الخام وعلى النمو الاقتصادي.





وينتظر المستثمرون ما ستؤول إليه نتائج الاجتماع، وسط انتظار تعميق مستويات خفض الإنتاج من الخام لمواجهة الضغط المحتمل على الطلب العالمي على النفط.





ويتابع المستثمرون حول العالم تطورات فيروس كورونا وسط مخاوف من أن يؤدي إلى ركود في الطلب العالمي على النفط، حيث أن الصين هي أكبر مستورد للخام في العالم كما كانت المحرك الرئيسي للطلب العالمي في السنوات الأخيرة.





وارتفع عدد الوفيات من الفيروس الصيني إلى 490 شخصاً مع إصابة أكثر من 24 ألف آخرين.





وعلى صعيد آخر، كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي في حين تراجع إنتاج النفط من مستوي قياسي بنحو 100 ألف برميل يومياً.





وصعد سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنحو 4.2 بالمائة ليسجل 56.24 دولار للبرميل.





وارتفع سعر العقود الأجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر مارس بنحو 4.2 بالمائة ليسجل 51.68 دولار للبرميل.



