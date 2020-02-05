Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار النفط تتعافي خلال تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:18 م
Advertisements
أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
Advertisements

تعافت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان معهد أبحاث صيني الحصول على ترخيص استخدام براءة اختراع عقار مضاد للفيروسات من شركة أمريكية، وهو العقار الذي يعتقد العلماء أنه قد يعالج فيروس كورونا.

وتعقد منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك والحفاء من غير الأعضاء اجتماعاً طارئاً في فيينا على مدى يومين بداية من أمس، لتقييم تأثير فيروس كورونا على الطلب العالمي على الخام وعلى النمو الاقتصادي.

وينتظر المستثمرون ما ستؤول إليه نتائج الاجتماع، وسط انتظار تعميق مستويات خفض الإنتاج من الخام لمواجهة الضغط المحتمل على الطلب العالمي على النفط.

ويتابع المستثمرون حول العالم تطورات فيروس كورونا وسط مخاوف من أن يؤدي إلى ركود في الطلب العالمي على النفط، حيث أن الصين هي أكبر مستورد للخام في العالم كما كانت المحرك الرئيسي للطلب العالمي في السنوات الأخيرة.

وارتفع عدد الوفيات من الفيروس الصيني إلى 490 شخصاً مع إصابة أكثر من 24 ألف آخرين.

وعلى صعيد آخر، كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي في حين تراجع إنتاج النفط من مستوي قياسي بنحو 100 ألف برميل يومياً.

وصعد سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنحو 4.2 بالمائة ليسجل 56.24 دولار للبرميل.

وارتفع سعر العقود الأجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر مارس بنحو 4.2 بالمائة ليسجل 51.68 دولار للبرميل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

معهد الأبحاث الصيني فيروس كورونا خام نايمكس خام برنت اسعار النفط

أخبار تهمك

natiga nOw | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط assiut | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول In هنا

منذ حوالي 19 ساعة

By name ورقم الجلوس | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول 2020 ظهرت على موقع مديرية التربية والتعليم بالـDakahlia | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اضغط هنا

منذ يوم

رابط live للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم | احصل على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول اضغط هنا

منذ 6 دقائق

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول وزارة التربية والتعليم ورابط (بوابه التعليم الاساسى) نتيجة تالتة اعدادي cairo.gov.eg | بالدرجات Click here

منذ حوالي 9 ساعات

good news | مديرية التربية والتعليم بالدقهلية تنشر نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول بالدقهلية برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي للفصل الدارسي الأول 2019 ظهرت بعد اعتمادها رسميا

منذ أقل من ساعتين

موقع moe.gov | اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 للفصل الدراسي الأول بمحافظه الدقهليه برقم الجلوس بالاسم على site مديرية التربية والتعليم | Press here للاستعلان عن نتيجة شهادة الاعدادية بـ Dakahlia

منذ ساعة و نصف

رسميا | ظهرت نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الفصل الدراسي الأول 2020 برقم الجلوس على موقع مديرية التربية والتعليم | استعلم عن نتيجة الصف الثاث الاعدادي Click here

منذ 11 دقائق

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ حوالي 21 ساعة

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ يوم

رابط Light لمعرفة نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية

منذ 39 دقيقة

اعرف نتيجتك نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الدقهلية الترم الأول natiga now

منذ يوم

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ ساعة و 23 دقيقة

Write رقم جلوسك هنا .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya | استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول

منذ أقل من ساعتين

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ 18 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ حوالي 22 ساعة

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار النفط تتعافى خلال تعاملات اليوم الإثنين

أسعار النفط تواصل الارتفاع اليوم الخميس.. و"برنت" يكسر حاجز الـ 60 دولار

اسعار النفط تسجل أعلي سعر منذ يوليو الماضي بنهاية التعاملات

أسعار النفط تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء.. و"برنت" يعود لمستوي 62 دولار

أسعار النفط ترتفع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار النفط ترتفع بنهاية التعاملات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:35 م

رسميا | ظهرت نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الفصل الدراسي الأول 2020 برقم الجلوس على موقع مديرية التربية والتعليم | استعلم عن نتيجة الصف الثاث الاعدادي Click here

رابط live للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم | احصل على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول اضغط هنا

06:40 م

By name ورقم الجلوس | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول 2020 ظهرت على موقع مديرية التربية والتعليم بالـDakahlia | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اضغط هنا

04:53 م

Write رقم جلوسك هنا .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya | استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول

04:57 م

موقع moe.gov | اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 للفصل الدراسي الأول بمحافظه الدقهليه برقم الجلوس بالاسم على site مديرية التربية والتعليم | Press here للاستعلان عن نتيجة شهادة الاعدادية بـ Dakahlia

05:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status