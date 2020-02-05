Advertisements
Advertisements
Advertisements

بث مباشر قرعة دوري أبطال إفريقيا live.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:12 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تنقل قناة أون سبورت مراسم سحب قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا في السادسة والنصف مساء اليوم على الهواء مباشرة، من مقر حفل القرعة بأحد فنادق 6 أكتوبر والتى يشارك فيها الأهلي والزمالك عملاقي الكرة المصرية ويتواجدان في التصنيف الثاني.

قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا

ويسبق حفل القرعة الذى ينطلق في تمام السابعة، ستديو تحليلي في السادسة والنصف من مقر الحفل مع كريم رمزي وأحمد عز الدين حيث سيتم تسليط الضوء على طريقة سحب القرعة وحظوظ ممثلي مصر في البطولة وبعدها سيتم إذاعة لقاءات على الهواء مباشرة مع ممثلي الأندية المشاركة، وأبرزهم سيد عبد الحفيظ وسمير عدلي ممثلي الأهلي وأحمد مرتضى منصور وحمادة أنور من الزمالك.

سيتواجد في التصنيف الأول متصدرو المجموعات الأربع وهم مازيمبي والنجم الساحلي وصن داونز والترجي، وفي التصنيف الثاني الزمالك والأهلي والوداد والرجاء، وسيكون الأهلي في طريق مازيمبي أو صن داونز أو الترجي، والزمالك مع النجم الساحلي أو صن داونز أو الترجي.

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي على ملاعب أندية التصنيف الثاني أحد يومى 28 أو 29 فبراير، والعودة على ملاعب أندية التصنيف الأول أحد يومي 6 أو 7 مارس.
Advertisements

أخبار تهمك

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول وزارة التربية والتعليم ورابط (بوابه التعليم الاساسى) نتيجة تالتة اعدادي cairo.gov.eg | بالدرجات Click here

منذ حوالي 9 ساعات

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ أقل من نصف ساعة

By name ورقم الجلوس | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول 2020 ظهرت على موقع مديرية التربية والتعليم بالـDakahlia | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اضغط هنا

منذ يوم

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ ساعة و 28 دقيقة

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ يوم

good news | مديرية التربية والتعليم بالدقهلية تنشر نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول بالدقهلية برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي للفصل الدارسي الأول 2019 ظهرت بعد اعتمادها رسميا

منذ أقل من ساعتين

Write رقم جلوسك هنا .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya | استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول

منذ أقل من ساعتين

اعرف نتيجتك نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الدقهلية الترم الأول natiga now

منذ يوم

natiga nOw | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط assiut | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول In هنا

منذ حوالي 20 ساعة

موقع moe.gov | اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 للفصل الدراسي الأول بمحافظه الدقهليه برقم الجلوس بالاسم على site مديرية التربية والتعليم | Press here للاستعلان عن نتيجة شهادة الاعدادية بـ Dakahlia

منذ ساعة و نصف

رابط Light لمعرفة نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية

منذ ساعة الا ربع

رابط live للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم | احصل على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول اضغط هنا

منذ 11 دقائق

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ حوالي 21 ساعة

رسميا | ظهرت نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الفصل الدراسي الأول 2020 برقم الجلوس على موقع مديرية التربية والتعليم | استعلم عن نتيجة الصف الثاث الاعدادي Click here

منذ ربع ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:35 م

رسميا | ظهرت نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الفصل الدراسي الأول 2020 برقم الجلوس على موقع مديرية التربية والتعليم | استعلم عن نتيجة الصف الثاث الاعدادي Click here

رابط live للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم | احصل على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول اضغط هنا

06:40 م

By name ورقم الجلوس | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول 2020 ظهرت على موقع مديرية التربية والتعليم بالـDakahlia | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اضغط هنا

04:53 م

Write رقم جلوسك هنا .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya | استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول

04:57 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

06:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status