بث مباشر قرعة دوري أبطال إفريقيا live.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

تنقل قناة أون سبورت مراسم سحب قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا في السادسة والنصف مساء اليوم على الهواء مباشرة، من مقر حفل القرعة بأحد فنادق 6 أكتوبر والتى يشارك فيها الأهلي والزمالك عملاقي الكرة المصرية ويتواجدان في التصنيف الثاني.





قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا





ويسبق حفل القرعة الذى ينطلق في تمام السابعة، ستديو تحليلي في السادسة والنصف من مقر الحفل مع كريم رمزي وأحمد عز الدين حيث سيتم تسليط الضوء على طريقة سحب القرعة وحظوظ ممثلي مصر في البطولة وبعدها سيتم إذاعة لقاءات على الهواء مباشرة مع ممثلي الأندية المشاركة، وأبرزهم سيد عبد الحفيظ وسمير عدلي ممثلي الأهلي وأحمد مرتضى منصور وحمادة أنور من الزمالك.





سيتواجد في التصنيف الأول متصدرو المجموعات الأربع وهم مازيمبي والنجم الساحلي وصن داونز والترجي، وفي التصنيف الثاني الزمالك والأهلي والوداد والرجاء، وسيكون الأهلي في طريق مازيمبي أو صن داونز أو الترجي، والزمالك مع النجم الساحلي أو صن داونز أو الترجي.



