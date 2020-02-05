الغنوشي للسفير الأمريكي: "صفقة القرن أغضبت الشعب التونسي"

إستقبل راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الإربعاء 05 فيفري 2020 بقصر باردو، Donald Blome سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.





وأشار الغنوشي أثناء اللقاء، إلى "غضب الشعب التونسي بسبب صفقة القرن" وأنّ الأحزاب والمنظمات والنقابات قد دعت إلى مظاهرات للتنديد بالمواقف المتعلقة "بالصفقة الظالمة للشعب الفلسطيني"، مؤكدا على ضرورة التفريق بين "الكفاح من أجل تحرير الأراضي الفلسطينية" والإرهاب.





كما عرّج رئيس المجلس على الوضع السياسي في تونس، الذي يشهد استقرارا نسبيا وأن تونس تحتاج اليوم دعما مضاعفا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من أجل إيجاد حلول لمشاكل التشغيل والتهميش بالمناطق الداخلية والتوزيع العادل للثروات، مؤكّدا أنّ المرحلة المقبلة تستوجب القيام بإصلاحات كبرى تشمل تحسين المناخ الاستثماري وإيجاد حلول للمشاكل المنجرة عن التعامل بالعملة الصعبة، وفق بيان نشره مجلس نواب الشعب؟





بينما أشاد السفير في مستهل اللقاء، بالتجربة التونسية والمسار الديمقراطي والإنجازات التي قام بها الشعب التونسي منذ اندلاع الثورة، معتبرا أنّ الشراكة القائمة بين البلدين قوية وايجابية، كما عبّر عن ارتياحه لمستوى التعاون الاقتصادي الذي يشهد تقدما هاما بفضل سياسة التواصل والمحادثات الاستراتيجية.





وأشار السفير إلى أنّ بلاده تعتبر تونس بوابة تجارية قوية للقارة الإفريقية، وأنّ هذا سيكون بارزا خلال مبادرة "ازدهار افريقيا" التي ستُعقد خلال الأيام القادمة بمشاركة أكثر من ثلاثين دولة إفريقية وبحضور الوكالات المعنية بالتنمية الإقتصادية، كما أنّ أشغال اللجنة الاقتصادية المشتركة ستنطلق بعد يومين بحضور وزير التجارة التونسي ووكيل وزارة التجارة الأمريكية للتباحث حول مستوى التعاون الاقتصادي، مؤكّدا أنّ الشركات التونسية المحلية تقوم بمجهود جيّد لتسويق منتجاتها ببلاده "حيث انّ تونس تُعتبر المصدّر الثاني لزيت الزيتون"، مضيفا أنّ المؤسسات الأمريكية تحاول فهم الواقع الاقتصادي بتونس لمزيد دفع الاستثمارات.