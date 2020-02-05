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عاجل.. انشطار وخروج طائرة عن مسارها عند هبوطها بمطار إسطنبول

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:01 م
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الطائرة منشطرة إلى قسمين
الطائرة منشطرة إلى قسمين
الفجر
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خرجت طائرة عن مسارها، مساء اليوم الأربعاء، عند هبوطها في مدينة إسطنبول التركية وانشطرت إلى قسمين، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وإنقسمت طائرة ركاب إلى قسمين بعد خروجها عن المدرج لدى هبوطها في مدينة إسطنبول، مساء اليوم، حسب ما أفادت وسائل الإعلام التركية، بدون الإفادة في الوقت الحاضر عن ضحايا.

وانقسم هيكل الطائرة التابعة لشركة "بيغاسوس" الخاصة إلى قسمين، واشتعلت فيه النيران عقب خروج الطائرة عن المدرج في مطار صبيحة كوكجن الدولي بسبب إنزلاقها وسط تساقط أمطار في اسطنبول، على ما أظهرت مشاهد بثتها شبكة "سي إن إن تورك"، وكانت الطائرة قادمة من مدينة إزمير في غرب تركيا.

وأكد وزير النقل التركي جاهد طورهان، على عدم وجود إصابات في انشطار الطائرة التركية بمطار إسطنبول.

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الكلمات المفتاحية

مطار إسطنبول مطار إسطنبول

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