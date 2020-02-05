أسامة رؤوف يكشف عن كواليس الدورة الثالثة من أيام القاهرة الدولي للمونودراما

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن تفاصيل الدورة الثالثة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة د. أسامة رؤوف، بالمجلس الأعلى للثقافة، وبحضور الناقد أحمد زيدان.





يُعقد المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، في الفترة من 8 إلى 12 فبراير بمركز الهناجر للفنون.





قال الدكتور أسامة رؤوف أن المهرجان سيقدم ٣ عروض يوميا في قاعة صلاح جاهين ثم عرضين في الهناجر، لا يتجاوز مدة أغلبهم نصف ساعة.





وأضاف "رؤوف" أن المهرجان اختار الفنان صلاح السعدني شخصية الدورة الثالثة، والذي سيتم تكريمه في افتتاح المهرجان، كما من المقرر أن يكرم المهرجان الفنان محي إسماعيل في الختام، وتحل روسيا ضيف شرف المهرجان.





وتابع "رؤوف" أن المهرجان وصل إلى مرحلة نضوج في دورته الثالثة، وهو ما كان يطمح إليه، بعد مشاركة العديد من العروض الدولية من كوريا وألمانيا والدول العربية.





وواصل "رؤوف" أن المهرجان لا يحصل على أي دعم مادي، لكن هناك بعض الجهات التي تقدم لهم دعم لوجيستي، منها جهات وزارة الثقافة.





بدوره، دعى الناقد أحمد زيدان حضور المهرجان للوقوف دقيقة حداد على روح الفنانة نادية لطفي التي وافتها المنية أمس الثلاثاء.