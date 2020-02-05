منتخب تونس للتنس يلاعب المنتخب الإسرائيلي والخارجية تندد..!

أكّدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، في بيان لها منذ قليل، على أنّ أيّ شكل من أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني حتى وإن تعلّق الأمر بمقابلات رياضية، مرفوض.





وأضافت الوزارة بذات البيان، "أنّ خوض المنتخب الوطني للتنس سيدات مباراة مع منتخب كيان الاحتلال الإسرائيلي في إطار بطولة كأس الاتحاد الدولي للتنس المُقامة حاليا بهلسنكي، يعتبر تجاوزا لتعهدات تونس والتزاماتها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية العادلة ومخالفا للموقف الرسمي للدولة التونسية الداعم والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".





ويذكر بأن المنتخب التونسي للتنس سيدات، يواصل مشاركته في تصفيات المنطقة الإفريقية الأوروبية الثانية من بطولة 'فيدكاب' المقامة حاليا في فنلندا، حيث كان منتخب تونس اليوم، على موعد مع المنتخب الإسرائيلي، ضمن منافسات المجموعة الثانية.





وكانت الجامعة التونسية للتنس على علم مسبق بتواجد إسرائيل ضمن الفرق المشاركة في البطولة، إضافة إلى أن القرعة دارت منذ يوم الإثنين المنقضي، وأفرز عن تواجد تونس في نفس المجموعة مع الكيان الصهيوني، ممّا جعل الأصوات في تونس تتعالى خلال الساعات الماضية، منادية بالإنسحاب من البطولة، إضافة إلى استنكار و استغراب من إصرار الجامعة التونسية على المشاركة في هذه الدورة.



