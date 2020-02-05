Advertisements
Advertisements
Advertisements

بمشاركة الأهلي ودجلة .. افتتاح بطولة القاهرة للاسكواش بمشاركة ٨٢٠ لاعب ولاعبة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:56 م
Advertisements
زياد الشاذلي
زياد الشاذلي
الفجر الرياضي
Advertisements
تفتتح غدا الخميس بطولة منطقة القاهرة لاسكواش والتى سوف تستمر لمدة ٦ ايام بمشاركة ١٢ نادى على رأسهم الاهلي والتى سوف تقام على ملاعب نادى وادى دجلة .

ومن جانبه قال زياد الشاذلي مدير إدارة تطوير الأندية ورئيس منطقة القاهرة للاسكواش إن هذه البطولة تعد الاكبر من حيث التنظيم وعدد المشاركين وجوائز البطولة ، حيث من المنتظر ان يشارك فيها اكثر من ٨٣٠ لاعب ولاعبه من اعمار سنيه مختلفه تبدأ من سن ١١ عام وحتى عمومى رجال

كما اوضح ان هذة البطولة تحت اشراف الاتحاد المصرى للاسكواش وسوف يشارك بها اثنى عشر ناديا هم التابعين لمنطقه القاهرة للاسكواش على رأسهم انديه الاهلى ، وادى دجله ، سبورتنج ، سموحة ، هليوبوليس ، وسوف يحصل اللاعبون على جوائز متميزة.

Advertisements

أخبار تهمك

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول وزارة التربية والتعليم ورابط (بوابه التعليم الاساسى) نتيجة تالتة اعدادي cairo.gov.eg | بالدرجات Click here

منذ حوالي 9 ساعات

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ ساعة و 23 دقيقة

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ يوم

رابط live للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم | احصل على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول اضغط هنا

منذ 6 دقائق

اعرف نتيجتك نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الدقهلية الترم الأول natiga now

منذ يوم

موقع moe.gov | اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 للفصل الدراسي الأول بمحافظه الدقهليه برقم الجلوس بالاسم على site مديرية التربية والتعليم | Press here للاستعلان عن نتيجة شهادة الاعدادية بـ Dakahlia

منذ ساعة و نصف

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ حوالي 21 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ 18 دقيقة

رسميا | ظهرت نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الفصل الدراسي الأول 2020 برقم الجلوس على موقع مديرية التربية والتعليم | استعلم عن نتيجة الصف الثاث الاعدادي Click here

منذ 11 دقائق

رابط Light لمعرفة نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية

منذ 39 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ حوالي 22 ساعة

Write رقم جلوسك هنا .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya | استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ حوالي 21 ساعة

good news | مديرية التربية والتعليم بالدقهلية تنشر نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول بالدقهلية برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي للفصل الدارسي الأول 2019 ظهرت بعد اعتمادها رسميا

منذ أقل من ساعتين

By name ورقم الجلوس | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول 2020 ظهرت على موقع مديرية التربية والتعليم بالـDakahlia | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اضغط هنا

منذ يوم

natiga nOw | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط assiut | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول In هنا

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:35 م

رسميا | ظهرت نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الفصل الدراسي الأول 2020 برقم الجلوس على موقع مديرية التربية والتعليم | استعلم عن نتيجة الصف الثاث الاعدادي Click here

رابط live للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم | احصل على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول اضغط هنا

06:40 م

By name ورقم الجلوس | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول 2020 ظهرت على موقع مديرية التربية والتعليم بالـDakahlia | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اضغط هنا

04:53 م

Write رقم جلوسك هنا .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya | استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول

04:57 م

موقع moe.gov | اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 للفصل الدراسي الأول بمحافظه الدقهليه برقم الجلوس بالاسم على site مديرية التربية والتعليم | Press here للاستعلان عن نتيجة شهادة الاعدادية بـ Dakahlia

05:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status