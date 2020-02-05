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مشاهدة نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا| مواجهات نارية للزمالك والأهلي| بث مباشر قرعة دور الـ8 بدوري الأبطال ON SPORT

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:54 م
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قرعة دوري أبطال إفريقيا
قرعة دوري أبطال إفريقيا
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تابع لايف قرعة دوري أبطال إفريقيا مباشر، حيث يشتعل الصراع بين كبار القارة السمراء في الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، نظراً إلى قوة الأندية التي نجحت في حجز مقعدها في الدور ربع النهائي، مما يجعل البطولة الحقيقية تبدأ إنطلاقاً من ذلك الدور بغض النظر عما كان عليه الحال في مرحلة المجموعات.

قوانين قرعة ربع النهائي

يلعب أبطال المجموعات الأربع مع أصحاب المركز الثاني، بشرط عدم التقاء فريقين من ذات المجموعة في ربع النهائي، مثال: (لا يمكن أن يلعب الأهلي المصري مع النجم الساحلي في ربع النهائي).

وينص القانون على منع التقاء أحد الفرق التحي احتلت المركز الأول مع فريق آخر احتل المركز الأول في مجموعته.

وتقول قوانين القرعة إن مباراة الذهاب ستلعب على أرض صاحب المركز الثاني على أن يلعب لقاء الإياب في أرض الفريق الذي سيلتقي معه من أصحاب الصدارة.


يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 اليوم وقرعة الكونفدرالية بث مباشر الان ويُشارك في الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا كلاً من فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية إضافة إلى فريق الزمالك عن المجموعة الأولى، كما يُشارك أيضاً كلاً من فريق النجم الساحلي التونسي إضافة إلى فريق الأهلي عن المجموعة الثانية.

ويُشارك أيضاً كلاً من فريق صن داونز الجنوب أفريقي إضافة إلى فريق الوداد البيضاوي المغربي عن المجموعة الثالثة، وأخيراً يُشارك كلاً من الترجي الرياضي التونسي حامل اللقب في آخر موسمين إضافة إلى فريق الرجاء البيضاوي المغربي عن المجموعة الرابعة.






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