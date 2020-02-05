وزير الخارجية السعودي يستقبل رئيس فرنسا السابق

استقبل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، رئيس الجمهورية الفرنسية السابق السيد نيكولاس ساركوزي.





وتم خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





وكما استقبل وزير الخارجية الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.





ورحب وزير الخارجية، خلال الاستقبال بالأمين العام متمنيا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة، ومتطلعا للعمل مع معاليه لتعزيز علاقات التعاون لما فيه خير دول المجلس، والارتقاء بالعمل الخليجي المشترك.





حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.





كما استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف.