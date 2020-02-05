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مشاهدة مباراة الاتحاد اليوم| رابط مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر| نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون اليوم

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:11 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يحل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد ضيفا على التعاون في إطار مباريات الجولة 17 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، ويتطلع لاستعادة توازنه  ونغمة الانتصارات ، على أمل الابتعاد خطوة عن منطقة الهبوط.

وفشل الاتحاد حتى اللحظة في الاستفادة من الانتدابات الني ظفر بها خلال الميركاتو الشتوي ، حيث حقق سلسلة نتائج مخيبة ، أدت إلى فتح نيران الانتقادات تجاه الهولندي ، تين كات ، الذي بات قريبا من أي وقت مضى ، للرحيل بسبب عدم تحسن مشوار العميد في بطولة الدوري منذ توليه المهمة ، خلفا للتشيلي سييرا.


ويدخل الاتحاد لقاء التعاون ، وهو في المرتبة 12 برصيد 16 نقطة ، بفارق 6 نقاط عن ضمك ، صاحب المركز الأخير ، الذي يعاني هو الآخر ، وأصبح أقوى المرشحين للهبوط إلى الدوري الدرجة الأولى.


وعلى الجانب الآخر، يدخل  التعاون  مباراة الاتحاد  هو يحتل المركز الرابع برصيد ٢٧ نقطة ، ويريد الاستفادة من الظروف الصعبة التي يمر بها الأخير من أجل العودة لطريق الفوز الذي غاب عنها آخر جولتين بعد تعادله أمام الفيحاء والحزم.

ومن المقرر ان تقام المباراة في تمام الساعة 18:12 بتوقيت مكة المكرمة ، على ان تذاع عبر القنوات الرياضية السعودية الثانية HD.

وفي مباراة آخرى يلتقي ضمك مع فريق العدالة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة ، حيث يعد الأول  أكثر الفرق تعرضا للخسارة   بواقع 10 مرات.

العدالة  هو الآخر يعاني في الدوري ، فهو يحتل المركز 14، حيث تعرض لرصيد ضمك نفسه من الخسائر واستقبل 31 هدفا.
التعاون و الاتحاد الساعة 5.25 علي قناة 3
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