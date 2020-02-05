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بعد شكاوى الأهالي.. إزالة المقاهي على شاطئ النخيل بالإسكندرية (صور)

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:12 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة إزالة مكبرة لكافيهات وأكشاك شاطئ النخيل بحي العجمي غرب.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وفي إطار جهود الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لإعداد الشواطئ لموسم صيف ٢٠٢٠ وبناء على شكاوى المواطنين من سكان مدينة ٦ أكتوبر بنطاق حي العجمي من وجود إشغالات على شاطئ النخيل، والتي تستخدم بشكل غير مرخص ومخالف للقانون خلال موسم الصيف.

كان كلف اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أسامة علي مدير الإدارة العامة للمصايف، وبالتنسيق مع تحسين علوان سكرتير عام حي العجمي وكافة الجهات المعنية بالحي، لإزالة كافة التعديات والاشغالات علي المساحة الشاطئية لشاطئ النخيل.

وتم خلال الحملة إزالة عدد 8 كافتيريات حتى سطح الأرض والتي كانت تضم برجولات وأماكن الجلوس، إزالة الأسوار الخشبية والأسوار المصنعة من الخوص، إزالة عدد 5 أكشاك كانت تستخدم كمنافذ بيع بشكل غير قانوني.

وقد تم التنسيق مع حي العجمي باستمرار المرور علي شاطئ النخيل والمتابعة لضمان عدم إقامة تلك الإنشاءات المخالفة مرة أخرى قبل موسم صيف ٢٠٢٠.
بعد شكاوى الأهالي.. إزالة المقاهي على شاطئ النخيل بالإسكندرية (صور)
بعد شكاوى الأهالي.. إزالة المقاهي على شاطئ النخيل بالإسكندرية (صور)
بعد شكاوى الأهالي.. إزالة المقاهي على شاطئ النخيل بالإسكندرية (صور)
بعد شكاوى الأهالي.. إزالة المقاهي على شاطئ النخيل بالإسكندرية (صور)
بعد شكاوى الأهالي.. إزالة المقاهي على شاطئ النخيل بالإسكندرية (صور)
بعد شكاوى الأهالي.. إزالة المقاهي على شاطئ النخيل بالإسكندرية (صور)
بعد شكاوى الأهالي.. إزالة المقاهي على شاطئ النخيل بالإسكندرية (صور)
بعد شكاوى الأهالي.. إزالة المقاهي على شاطئ النخيل بالإسكندرية (صور)
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