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وكيل صحة الشرقية يوجه بتطوير الوحدات الصحية في بلبيس

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:10 م
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بوابة الفجر
سمر السيد
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تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية وحدات طب الأسرة ببلبيس ومنيا القمح لمتابعة خدمات الرعاية الأولية، والاستعدادات لتنفيذ المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي بالمحافظة، يرافقه الدكتور خالد فوزي وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي.

كما تفقد "مسعود" وحدة طب الأسرة بالجوسق التابعة للإدارة الصحية ببلبيس، ووحدة طب الأسرة بميت سهيل التابعة للإدارة الصحية بمنيا القمح، حيث تفقد الأماكن والعيادات المختلفة بهذه الوحدات.

وتابع "مسعود" أن الخدمات الطبية المقدمة، وتجهيز العيادات الطبية الخاصة بفحص السيدات بالمبادرة الرئاسية، كما قام وكيل الوزارة بوضع تصور لتطوير هذه الوحدات، وعمل التوسعات اللازمة لها، بما يتناسب مع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وطبقا لنسب التردد ومؤشرات أداء العمل، وكلف لجنة من الجودة، ومكافحة العدوي، والإدارة الهندسية بالمديرية لعمل دراسة لتطوير هذه الوحدات والعرض
وكيل صحة الشرقية يوجه بتطوير الوحدات الصحية في بلبيس
وكيل صحة الشرقية يوجه بتطوير الوحدات الصحية في بلبيس
وكيل صحة الشرقية يوجه بتطوير الوحدات الصحية في بلبيس
وكيل صحة الشرقية يوجه بتطوير الوحدات الصحية في بلبيس
وكيل صحة الشرقية يوجه بتطوير الوحدات الصحية في بلبيس
وكيل صحة الشرقية يوجه بتطوير الوحدات الصحية في بلبيس
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الكلمات المفتاحية

مصر صحة الشرقية بلبيس الشرقية اخبار

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