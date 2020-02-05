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البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع بالمستهل و"ناسداك" يسجل مستوى قياسي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:01 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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واصلت البورصة الأمريكية الارتفاع بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل مؤشر ناسداك مستويات قياسية جديدة، مع تراجع المخاوف من انتشار "كورونا" مع طلب معهد أبحاث صيني الحصول على ترخيص براءة اختراع استخدام عقار "ريديسفير" لعلاج الفيروس.

وأعلنت شركة "والت ديزني" تحقيق أرباح وإيرادات بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وسجلت الشركة المالكة لتطبيق "سناب شات" خسائر خلال الربع الأخير من 2019، كما فشلت الإيرادات في الوفاء بالتقديرات.

وأضاف القطاع الخاص الأمريكي 291 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، وهي أكبر وتيرة زيادة في 5 سنوات.


وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 29072.5 نقطة.

وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 3328.3 نقطة.

وقفز مرشر "ناسداك" بنحو 1 بالمائة ليسجل مستوى قياسي جديد عند 9565.6 نقطة.

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو  0.3 بالمائة ليسجل مستوي 98.215.
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الكلمات المفتاحية

والت ديزني معهد الأبحاث الصيني مؤشر ناسداك مؤشر داو جونز فيروس كورونا عقار ريديسفير ريديسفير البورصة الأمريكية

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