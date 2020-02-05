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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5 / 2 / 2020.. بث مباشر مباراة الهلال ضد الرائد KSA

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:04 م
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء 5 / 2 / 2020، أبرزها مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في الدوري المصري، وتوتنهام ضد ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، مباراة الهلال ضد الرائد في الدوري السعودي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ16"

الزمالك ضد حرس الحدود، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ17"

لاتسيو ضد هيلاس فيرونا، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ23"

سانت اتيان ضد مارسيليا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ11"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري التونسي بمواجهة الترجي ضد الاتحاد المنستيري، في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ17"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمواجهة ضمك ضد العدالة، في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومباراة التعاون ضد الاتحاد، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

الهلال ضد الرائد، تقام المباراة في تمام 7:20 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:20 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا "الدور ربع النهائي"

ميرانديس ضد فياريال، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 3.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "دور الـ32"

توتنهام ضد ساوثهامبتون، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس ألمانيا "دور الـ16"

بايرن ميونيخ ضد هوفنهايم، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة سكاي سبورت HD1.
الهلال و الرائد الساعة 7.20 علي قناة 4
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