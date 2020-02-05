الصحة العالمية: لا توجد أنواع علاج فعالة معروفة لفيروس "كورونا"

قال طارق جاساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد أنواع علاج فعالة معروفة لفيروس كورونا الجديد الذي انتشر على نحو وبائي في الصين، وظهر فيما لا يقل عن 20 دولة أخرى، وفقاً لوكالة "رويترز".





وذكر تقرير بثه التلفزيون الصيني، أن فريق أبحاث في جامعة تشيجيانغ اكتشف عقاراً فعالاً لعلاج الفيروس، كما أفادت محطة "سكاي نيوز" البريطانية، بأن باحثين حققوا "تقدماً كبيراً" في ابتكار لقاح.





وقللت منظمة الصحة العالمية من أهمية تقارير إعلامية أشارت إلى اكتشاف عقاقير "مبتكرة" يمكنها علاج المصابين بفيروس كورونا.





وفي البر الرئيسي الصيني، حيث ظهرت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أواخر العام الماضي، ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب المرض إلى 490 شخصاً، مع وجود 24324 حالة إصابة مؤكدة، طبقاً لما ذكرته لجنة الصحة الوطنية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.





وأخلت الولايات المتحدة وروسيا مئات من مواطنيها من مدينة ووهان وسط الصين، مركز تفشي فيروس كورونا.





وأعلنت تايوان اليوم، أن جميع المواطنين الصينيين من منطقة البر الرئيسي سيتم منعهم بدءاً من غدٍ (الخميس) من دخول الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.