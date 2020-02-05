عاجل.. الزمالك يعلن وصول خطاب تعهد أمني بشأن مباراة السوبر الإفريقي

أعلن مسئولو نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، عن تلقيهم خطابا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف" يؤكد فيه تعهد الاتحاد القطري لكرة القدم بتأمين وضمان سلامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي الرياضي التونسي والمقررة إقامتها في الدوحة يوم 14 فبراير الحالي.

وجاء في نص الخطاب الذي أرسله اليوم الكاف للزمالك أن الاتحاد القطري لكرة القدم قد أرسل خطابًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فيما يتعلق بسلامة بعثة الزمالك المشاركة في السوبر الإفريقي.

كما أشار الكاف في خطابه المرسل للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي اليوم إلى أن الخطاب المرسل من الاتحاد القطري هو بمثابة ضمان السلامة للبعثة البيضاء في الدوحة.. متمنيا موافقة النادي على المشاركة لضمان نجاح هذه المباراة الاحتفالية.

كما أشار الاتحاد القطري إلى أن الخطاب المرسل هو بمثابة ضمان السلامة للبعثة البيضاء في الدوحة.. متمنيا موافقة النادي على المشاركة لضمان نجاح هذه المباراة الاحتفالية.

وأوضح خطاب الاتحاد القطري للكاف: " نسعى لاستكمال الاستضافة الناجحة لكأس السوبر الافريقي، والتي بدأت مع نسخة 2019 ، بالإضافة إلى نسخة العام المقبل.. ونؤكد من جديد التزامنا الكامل عند استضافة هذا الحدث، والتقيد بأعلى المعايير الدولية.. كل ذلك لضمان تمتع وأمن وسلامة جميع المشاركين باللقاء.. نتطلع إلى لقائكم جميعًا في الدوحة في 14 فبراير 2020 ، للاستمتاع بمباراة كرة قدم عالية المستوى بالإضافة إلى تدفق كبير من المتفرجين لهذا الحدث الهام

وكان رئيس الاتحاد القطري قد أرسل خطابا إلى رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم هذا نصه

".السيد / أحمد أحمد ،

رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"

اسمحوا لي أولاً أن أعرب عن مدى سرورك بلقائك مؤخرًا في الرباط ، خلال منتدى تطوير البنية التحتية لكرة القدم في إفريقيا ، الذي كان يستضيفه أشقاؤنا من الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم. أود أيضًا أن أثني على جهودك في تزويد القارة بفرصة للنمو والتطور ، كل ذلك وفقًا لقدراتها ومواهبها الكروية. بالإضافة إلى ذلك ، أود أن أؤكد مجددًا أن الاتحاد القطري لكرة القدم يرحب بكم في الدوحة مع جميع زملائك أعضاء اللجنة التنفيذية وضيوفكم الموقرين من الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، وكذلك جميع اللاعبين والمسؤولين والموظفين و الإداريين . من الناديين المتنافسين. سيكون نهائي كرة القدم الأفريقية لا تنسى مع نكهة عربية. في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ، أتيحت لك أنت وبعض أعضاء لجنتك التنفيذية الفرصة لمشاهدة جزء من كأس العالم للأندية FIFA الذي استضافته قطر ، والذي كان يتمتع بثراء كبير من المتفرجين مقارنة بالإصدارات السابقة. بالإضافة إلى ذلك ، عرض ما عرضته الدوحة لجميع الضيوف القادمين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في تجربة ذات مستوى عالمي من وجهة نظر تنظيمية وترويجية وفنية وأمنية. اكتسبت البطولة ثناء وتقدير FIFA وكذلك المشجعين والمسؤولين وضيوف وسائل الإعلام - ناهيك عن ردود الفعل الإيجابية من جانب اللاعبين والموظفين و الإداريين في الأندية المشاركة. التزمت دولة قطر والاتحاد القطري لكرة القدم ، بصفتهما مضيفين لأول مرة كأس العالم العربي والشرق الأوسط FIFA في عام 2022 ، بالتزامهما. على هذا النحو ، فإن أي مباراة رسمية أو ودية - سواء كانت مباراة أو بطولة - تستضيفها الدوحة ستُعتبر جزءًا من استعداداتنا لكأس العالم. سنقدم تجربة ذات مستوى عالمي وسيتم التعامل معها دائمًا على أعلى المستويات المهنية. سنضمن أن يتمتع جميع المشاركين والمشجعين والأندية والموظفين بتجربة ممتعة واستثنائية وآمنة. علاوة على ذلك ، سيتم تطبيق جميع المعايير الدولية واختبارها من خلال الجوانب التنظيمية والترويجية والأمنية.