أسعار الحديد اليوم الأربعاء 5-2-2020

أسعار الحديد اليوم





استقرت أسعار الحديد في السوق المصري بعد التراجع الأخير في سعر طن الحديد، مع وجود توازن بين العرض والطلب في سوق مواد البناء خلال الفترة الحالية بعد حالة الركود الأخيرة، وفي المقابل ارتفعت أسعار الأسمنت لتعوض جزء من الخسائر التى منيت بها ليصعد سعر طن الأسمنت ما بين 3 إلي 7 جنيهات بحسب المصنع وتستعرض بوابة الفجر أخر تحديث للأسعار:





الأسعار العالمية في أسواق الصلب

تراوحت أسعار الخردة ما بين 270 إلي 272 دولار للطن

تراوحت أسعار مربعات الصلب "البيليت" ما بين 385 إلي 445 دولار للطن

تراوحت أسعار حديد التسليح ما بين 420 إلي 435 دولار للطن

أسعار الحديد قبل الحوافز





سجل سعر حديد عز اليوم 10250 جنيهًا للطن





سجل سعر حديد المصريين 10050 جنيهًا للطن





سجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن





سجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن

سجل سعر حديد بشاي 10 آلاف و200 جنيها للطن





سجل سعر حديد المراكبي 9.650 آلاف للطن





سجل سعر حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن





سجل سعر حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن





سجل سعر حديد الجارحي اليوم 9650 جنيها للطن





سجل سعر حديد السويس 10050 جنيها للطن





سجل سعر حديد مصر ستيل 9550 جنيها للطن.









أسعار الحديد قطاعي في الأسواق





حديد عز 10100 جنيهًا

حديد بشاي 10000 جنيهًا

حديد الجارحي 9850 جنيهًا

حديد المراكبي 9750 جنيهًا

حديد المصريين 9950 جنيهًا

السويس للصلب 10050 جنيهًا

حديد العتال 9800 جنيهًا









صادرات مصر من الحديد والصلب





تراجعت صادرات مصر من الحديد والصلب بنحو 34 % لتسجل 635 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 مقابل 968 مليون دولار خلال نفس الفترة فى العام الذي يسبقه.





الدول المستوردة للحديد والصلب المصري





السودان 47 مليون دولار في 2019 بنسبة تراجع 26 %

إسبانيا 46 مليون دولار بنسبة تراجع 57 %

الولايات المتحدة 39 مليون دولار بنسبة تراجع 52 %

إيطاليا 36 مليون دولار بنسبة تراجع 75 %

الأردن 26 مليون دولار بنسبة تراجع 10 %

الجزائر 18 مليون دولار بنسبة تراجع 60 %

سوريا 16 مليون دولار بنسبة تراجع 76 %

أوغندا 11 مليون دولار بتراجع مليون دولار فقط.