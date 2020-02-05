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أسعار الحديد اليوم الأربعاء 5-2-2020

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:52 م
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أسعار الحديد اليوم
أسعار الحديد اليوم
الفجر الاقتصادي
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أسعار الحديد اليوم 

استقرت أسعار الحديد في السوق المصري بعد التراجع الأخير في سعر طن الحديد، مع وجود توازن بين العرض والطلب في سوق مواد البناء خلال الفترة الحالية بعد حالة الركود الأخيرة، وفي المقابل ارتفعت أسعار الأسمنت لتعوض جزء من الخسائر التى منيت بها ليصعد سعر طن الأسمنت ما بين 3 إلي 7 جنيهات بحسب المصنع  وتستعرض بوابة الفجر أخر تحديث للأسعار:

الأسعار العالمية في أسواق الصلب
تراوحت أسعار الخردة ما بين 270 إلي 272 دولار للطن
تراوحت أسعار مربعات الصلب "البيليت" ما بين 385 إلي 445 دولار للطن
تراوحت أسعار حديد التسليح ما بين 420 إلي 435 دولار للطن
 
أسعار الحديد قبل الحوافز

سجل سعر حديد عز اليوم 10250 جنيهًا للطن

 سجل سعر حديد المصريين 10050 جنيهًا للطن

 سجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن

 سجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن
 
 سجل سعر حديد بشاي 10 آلاف و200 جنيها للطن

 سجل سعر حديد المراكبي 9.650 آلاف للطن

سجل سعر حديد سرحان  10 آلاف و100 جنيه للطن

 سجل سعر حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن

 سجل سعر حديد الجارحي اليوم 9650 جنيها للطن

 سجل سعر حديد السويس 10050 جنيها للطن

 سجل سعر حديد مصر ستيل 9550 جنيها للطن.


أسعار الحديد قطاعي في الأسواق 

حديد عز 10100 جنيهًا
حديد بشاي 10000 جنيهًا
حديد الجارحي 9850 جنيهًا
حديد المراكبي 9750 جنيهًا
حديد المصريين 9950 جنيهًا
السويس للصلب  10050 جنيهًا
حديد العتال 9800 جنيهًا


صادرات مصر من الحديد والصلب

تراجعت صادرات مصر من الحديد والصلب بنحو 34 % لتسجل 635 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 مقابل 968 مليون دولار خلال نفس الفترة فى العام الذي يسبقه.

 
الدول المستوردة للحديد والصلب المصري

السودان 47 مليون دولار في 2019 بنسبة تراجع 26 %
إسبانيا 46 مليون دولار بنسبة تراجع 57 %
الولايات المتحدة 39 مليون دولار بنسبة تراجع 52 %
إيطاليا 36 مليون دولار بنسبة تراجع 75 %
الأردن  26 مليون دولار بنسبة تراجع 10 %
الجزائر 18 مليون دولار بنسبة تراجع 60 % 
سوريا 16 مليون دولار بنسبة تراجع 76 %
أوغندا 11 مليون دولار بتراجع مليون دولار فقط.
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