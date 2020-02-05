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تشييع جثامين ضحايا "مذبحة" البحيرة (صور)

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:49 م
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بوابة الفجر
إسلام أمين
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شيع قبل قليل، أهالي عزبة علي خضر التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، ضحايا أسرة النقاش الذي قام بقتل زوجته وأبنائه الثلاثة ثم قام بشنق نفسه مساء أمس الثلاثاء.

كانت النيابة العامة بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة قررت إحالة الجثامين للطب الشرعي بمستشفي دمنهور التعليمي لتحديد أسباب الوفاة.

وشهدت عزبة على خضر جريمة قتل بشعة حيث أقدم رب أسرة على قتل زوجته وأبناءه الثلاثة في ظروف غامضة وهم "مسعد ع.م" 40 عامًا، وزوجته "عواطف.ع.ر" 30 عاما، وأبنائه "نورا 8 سنوات" و"ندا 5 سنوات" و"أمل عام ونصف".

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية والبحث الجنائي لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول منزل الضحايا.

من جانبه وجه مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد لطفي رئيس المباحث الجنائية وبإشراف اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي لكشف غموض الحادث وملابساته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض علي النيابة العامة.

وقال الحاج طه محمد، أهالي القرية: رب الأسرة يعمل عامل محارة مع شقيقة وجاء من محافظة كفرالشيخ منذ 10 سنوات وسيرتهم في العزبة طيبة وعمرنا ما شوفنا منهم حاجة وحشة، ولكن فوجئنا بما حدث أمس وهذا الحادث يعتبر حالة فردية نادرا ما يحدث، ونحن في انتظار ما ستفسر عنه التحقيقات.

وأضاف الحاج إبراهيم مصطفي، أحد سكان القرية، أنهم فوجئوا عقب صلاة العشاء أمس الثلاثاء بصراخ والدة رب الأسرة وهي تستنجد وتقول تعالوا شوفوا عيالي، فصعدنا للمنزل ووجدنا الراجل معلق في مشنقه وزوجته وأبنائه مقتولين بالسم، وهو يعتبر علي قد حاله لأنه عامل باليومية وليس له أي عداءات مع أحد.

كما أضاف محمد سعد، أحد سكان القرية، قائلا: ربنا وحده اللي يعلم بما حدث، ونحن جميعا مصدومين، فهو يبلغ من العمر حوالي 40 عامًا وله 3 أطفال ودائما كان متواجد وسطنا هو وأبناؤه ولم نري منهم أي مكروه.

وأكمل أحد أهالي القرية، قائلا: علمنا بالحادث بعد صلاة العشاء أمس وجرينا علي المنزل بعد استنجاد والدة رب الأسرة، وهو شخص طيب وليس له مشاكل مع أحد، وهو في الأصل من منطقة اسمها جمجمون تابعة لكفرالشيخ وكلن زوجته من منطقة كفر سعد بجوارنا.
تشييع جثامين ضحايا "مذبحة" البحيرة (صور)
تشييع جثامين ضحايا "مذبحة" البحيرة (صور)
تشييع جثامين ضحايا "مذبحة" البحيرة (صور)
تشييع جثامين ضحايا "مذبحة" البحيرة (صور)
تشييع جثامين ضحايا "مذبحة" البحيرة (صور)
تشييع جثامين ضحايا "مذبحة" البحيرة (صور)
تشييع جثامين ضحايا "مذبحة" البحيرة (صور)
تشييع جثامين ضحايا "مذبحة" البحيرة (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصر جثامين البحيرة اخبار أسرة النقاش

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